元ウェザーニュースキャスターのタレント・内田侑希（３０）が８日にＸを更新し、第１子出産を発表した。赤ちゃんの写真とともに「このたび無事に出産し、我が家に頼もしいルーキーが加わりました」と報告。「いつか一緒に球場で応援できる日を楽しみに、日々の育成に励んでいきます」と喜びをつづった。内田は、２０１７年に上智大学のミスソフィアに輝いた経歴の持ち主。２０〜２３年にウェザーニュースのキャスターを務め、