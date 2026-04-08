男性５人組ダンス＆ボーカルグループ・５ＩＮ（シン）が８日、東京・代官山ＳＰＡＣＥＯＤＤで主催ライブを開催した。東方神起やＥＸＯのバックダンサーとして活躍した経験を持つ３人のボーカルと２人のラッパーからなるグループ。この日は、初披露となる「抜刀」（５月末に配信リリース）など７曲を全力パフォーマンスし、会場２５０人を沸かせた。７月２１日に自身最大規模となる東京・ＺｅｐｐＳｈｉｎｊｕｋｕでの公演