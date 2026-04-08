整形総額「3000万円以上」と公言しているユーチューバー・Rちゃん（29）が8日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ギャラ飲みアプリのキャストに登録したと明かす場面があった。ギャラ飲みアプリ「pato」の最高ブランディング責任者（CBO）に就任していたRちゃんだったが、この度キャストに登録したと発表。その理由として「マジで金欠で、マジでお金欲しくて、マジで貯金がないんです。キャストをマジでやります。稼ぐぞ!