東京の多摩地域などで「空き家」を再生するプロジェクトが進められ、大学生がデザインし生まれ変わった家が8日、披露されました。記者「築50年以上の平屋をリノベーションしたのですが、天井を見てみますと、古い家のはりを生かしたデザインとなっています」東京都は深刻化する空き家の増加を背景に、多摩地域と島しょ部の空き家の活用と魅力を発信するプロジェクトを進めています。今回、奥多摩町にある築52年の空き家が、都内の