◆パ・リーグオリックス９―１ロッテ（８日・京セラドーム大阪）オリックスが２カードぶりに勝ち越し、貯金生活を取り戻した。先発・エスピノーザは７回１失点の力投。来日初完封勝利を挙げた１日の西武戦（ベルーナドーム）に続き、開幕２戦２勝とした。打線は初回に西川の２点二塁打で先制し、中盤５回から３イニング連続で効果的に加点。今季最多の９得点とつながった。「２番・中堅」で初先発した渡部も２安打。３日からの