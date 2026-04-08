補修前の白線が消えかけた横断歩道（左）補修後の白線がくっきりした横断歩道＝神奈川県海老名市内（県提供）神奈川県は８日までに、県内の道路で白線がすり減ったり消えたりしている横断歩道と、県が管理する道路の区画線の補修が完了する見込みになったとして「消えかけ白線ゼロ」の達成を宣言した。県や県警によると、県内の横断歩道は約７万２千カ所、県管理道路（国道の一部、県道）の総延長は約１０８０キロに上る。横断