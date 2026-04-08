◇セ・リーグ広島1―2巨人（2026年4月8日マツダ）広島が痛恨の逆転負けを喫した。1点リードの9回に登板した中崎が、無死二塁から泉口に右翼ポール際へ逆転2ランを運ばれた。試合は両軍無得点の7回に先頭・佐々木に左翼への二塁打でチャンスを作り、ファビアンの三ゴロが相手の失策を誘い、ラッキーな形で先制。そのまま逃げ切りたいところだったが、3番手で登板した中崎が誤算だった。広島は連勝が2で止まり、5勝5敗