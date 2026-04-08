チーズ好きさん必見の贅沢スイーツが帰ってきました♡THE DROSの人気フィナンシェ「ゴルゴンゾーラ＆ヘーゼル」が待望の復刻販売。濃厚なチーズのコクとナッツの香ばしさが織りなす、大人の味わいが楽しめます。さらに食べ比べしたくなるラインナップも充実。特別なご褒美スイーツや手土産にもぴったりの逸品です♪ 復刻フィナンシェの魅力♡ 「フィナンシェ〔ゴルゴンゾ