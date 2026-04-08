男性ユニット「5IN（シン）」が8日、都内で主催する音楽イベントを行った。7月21日に東京・ZeppShinjukuでの公演が決まり、前哨戦となるステージ。最新曲「雷5ing（ライジング）」や、新曲「抜刀」（5月末配信予定）など7曲を汗だくで披露。日本武道館公演が目標でKATSUHIRO（28）は「日本の聖地に立ちたい」と意気込んだ。