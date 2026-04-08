ソフトバンク戦に先発した西武・高橋光＝みずほペイペイドーム西武の高橋光が8回2安打無失点で今季初勝利を挙げた。球に力強さがあり、11奪三振。2番手の岩城は3セーブ目。打線は一回に小島の2号ソロで先制。八回は渡部のソロで加点した。ソフトバンクの反撃は九回の1点にとどまった。