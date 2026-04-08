ふとした瞬間に感じる風の暖かさに誘われて、大切な誰かと美しい春の色彩を共有したくなる季節がやってきました。春の風物詩である桜は、その土地の歴史や地形と結びつくことで、ここでしか味わえない唯一無二の芸術品のような姿を見せてくれます。All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「桜の名所」に関するアンケートを実施しました。その中から、北海道で「行ってみたい＆好き