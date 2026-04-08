言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！日常でよく使う言葉も、一部分が欠けるだけで意外な難問に早変わりします。今回は、温かいグルメや、何かが変化しそうな瞬間の表現を集めました。あなたの「言葉の直感」をフルに使って、パズルを完成させてみてください！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。か□□ばと□□うぬ□□うヒント：温かいそばの代表格や