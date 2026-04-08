中国工業・情報化部によると、今年1〜2月の中国電子情報製造業は、生産が速いペースで成長し、輸出が回復・上向きとなり、収益が著しく改善し、投資の伸びが加速しました。 データによれば、1〜2月の一定規模以上（年間の主要業務所得が2000万元以上）電子情報製造業の付加価値は前年同期比14．2％増加し、伸び率は同期間の工業全体を7．9ポイント上回り、ハイテク製造業を1．1ポイント上回りました。売上高は同14．3％増の2兆6300