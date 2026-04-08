三菱「最新コンパクトSUV」実車公開！三菱自動車のタイ法人は、2026年3月24日に開幕した「第47回バンコク国際モーターショー」において、最新のHEVラインナップを中心とした展示を行い、タイ市場における電動化への攻勢をさらに強める姿勢を見せました。今回の出展では、顧客の声に耳を傾ける「声（KOE）」と、心に響く体験を届ける「感動（KANDO）」という理念に基づき、実用性とエモーショナルな価値を両立させた車両が揃え