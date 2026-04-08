知念実希人『エゴサ厳禁』（双葉社）が2026年5月20日に双葉社から発売される。 【写真】累計25万部突破「厳禁」シリーズとは？ 本作は累計発行部数25万部を突破し、SNSや書店店頭で話題を呼んでいる「厳禁」シリーズの第3弾。第1弾の『スワイプ厳禁』に続きスマホ画面を模した特殊判型「スマホ本」小説の第2弾となっており、現代人の承認欲求を顕著にあらわしている「エゴサーチ」がテーマとなって