Image: Sergey Eremin / Shutterstock.com この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2020年4月、「（PRODUCT）REDのアップル製品、新型コロナウイルス対策へ利益が寄付されます」を掲載しました。Appleがもともと売り上げの一部をAIDSに関する活動に充ててい