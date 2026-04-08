『トムとジェリー』を題材にした「一番くじ トムとジェリー Colorful Funny Time！」が、4月11日（土）から、全国の「ローソン」や「一番くじ公式ショップ」、「一番くじONLINE」などで発売される。【写真】飛び出すハートがかわいい！B賞の「ジェリー ハートビートライト」など景品一覧■ドタバタ感あふれるアイテムが勢ぞろい今回登場するのは、トムとジェリーのドタバタ感をそのまま詰め込んだ、全10等級＋ラストワン賞か