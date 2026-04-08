「すべての人に音楽を」の理念を掲げた、福岡県内初となる四年制音楽大「福岡国際音楽大」（澤和樹学長）が8日、同県太宰府市に開学した。学校法人「高木学園」が開設した単科大学で、演奏家や作曲家、音楽教育者らの育成に加え、音楽ビジネスや音楽療法などの分野で活躍できる新しい時代の音楽人材育成を目指す。