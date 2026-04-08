「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）巨人が九回に逆転勝利。貯金１とし、昨年から続くマツダスタジアムでの連敗を５で止めた。先発・田中将は序盤からストライク先行で広島打線に真っ向勝負。三回まで無安打投球を見せると、四、五回はピンチを無失点でしのいだ。六回も三者凡退に仕留めるも、悪夢が待っていたのは七回だ。佐々木の左翼への飛球を、キャベッジがスライディングキャッチを試みるもグラブをはじく