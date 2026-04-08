「楽天０−１日本ハム」（８日、楽天モバイル最強パーク）日本ハムが投手戦を制し、完封勝ち。カストロの先制ソロの１安打で試合を制した。貯金１とし一夜で２位に再浮上した。昨年から続いていた楽天戦の連敗を５で止めた。両軍無安打で迎えた四回、先頭のカストロが楽天先発・古謝から左越え２号ソロ。寒空の中、１番起用に応える一発に「ホームランを神様に感謝したいですし、幸せです。グラウンドでは少し寒さを感じます