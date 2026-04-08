9回巨人無死二塁、泉口が右越えに逆転2ランを放つ＝マツダ巨人は0―1の九回に先頭のキャベッジが二塁打を放ち、続く泉口の3号2ランで逆転。好投の田中将の後を受けた赤星が2勝目を挙げ、マルティネスが2セーブ目。広島は森が7回無失点も、3番手の中崎がつかまった。