◇パ・リーグソフトバンク0―2西武（2026年4月8日みずほペイペイD）ソフトバンクの小久保裕紀監督が、試合後に周東佑京外野手（30）の状況について説明した。「アレルギーの症状が出たので。症状は収まっている。明日は大丈夫じゃないですか」この日は「9番・中堅」でスタメン発表されていた。しかし、1回表の守備に就かず急きょ交代となっていた。福岡市内の病院で診断を受け、すでに球場には戻ってきている。明日以