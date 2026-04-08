「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）広島が１点リードの九回に逆転を許した。九回もマルティネスを攻略できず、連勝は２でストップした。１−０で迎えた九回から３番手として中崎が登板。しかし先頭のキャベッジに左翼フェンス直撃の二塁打を浴びると、次打者・泉口に右翼ポール際への逆転２ランを被弾した。勝利まであとアウト３つで逆転され、勝利を待ち望んでいたスタンドの鯉党からは悲鳴が上がった。広島は