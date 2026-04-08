元レースクイーンでモデルの相沢菜々子（29）が10日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。「4／6発売の#週刊プレイボーイにて約6年ぶりに掲載していただいています」と報告。ピンクのビキニ水着ショットや、デジタル写真集「天使の咆哮」の表紙となった胸元を大きく露出したデザインのノンショルダートップス姿を披露した。「またこうして戻ってこられてすごく嬉しいです軟体やあのポーズもぜひチェ