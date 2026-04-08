◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ヤクルト（８日・甲子園）阪神・木浪のバットが、打ち出の小づちと化している。１―１の初回２死一、二塁、フルカウントから７球目のツーシームを捉えた。遊撃の横をすり抜け、打球は左前へ。一時勝ち越しのタイムリーに「２―２から低めのボール球を見送れたことが大きかった。『四球でも後ろにつなぐ』という意識を持っていたことで、思い切って打つことができました。同点で終わらなかったことも