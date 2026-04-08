昨年２月に乃木坂４６を卒業した与田祐希が公開したオフショットが、ファンの心をざわつかせている。８日までに自身のインスタグラムを更新し、１５枚の画像をアップ。「いい季節」のコメントとともに、春らしい新緑や桜の中での姿を披露した。カメラをかまえている様子や、ゲームセンター内でクレーンゲームや太鼓の達人を楽しむ様子など、プライベート感あふれる数々の写真に一緒に写っているのは、同じく元乃木坂４６で３期