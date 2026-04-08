◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（７日・マツダスタジアム）巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が２セーブ目をマークした。９回表に味方が逆転し、２―１で迎えた９回から登場。味方失策で走者を背負ったが、最後は坂倉を三ゴロ併殺打に仕留めて勝利に貢献した。先発・田中将大が移籍後最長７回１失点（自責０）と好投。２番手・赤星優志が１回無失点で今季２勝目を挙げた。