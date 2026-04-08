◆パ・リーグソフトバンク１―２西武（８日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが敗れ、初のカード負け越しが決まった。初登板から２戦２勝を狙った徐若熙（シュー・ルオシー）だったが、初回２死から西武のドラフト１位・小島大河に右翼へソロを被弾した。来日後初被弾で失点を許したが、その後は安定した投球を披露。チェンジアップで打者のタイミングを崩しながら、最小失点で７回を投げきった。しかし、好調の打線が