◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島１―２巨人（８日・マツダスタジアム）巨人は泉口友汰内野手が１点を追う９回無死二塁、起死回生の逆転２ランを放って大きな勝利をつかんだ。先発の田中将大投手が７回３安打１失点（自責０）と好投したが、打線が広島の先発左腕・森の前に７回無失点と援護できなかった。０―０の７回無死二塁、ダルベックが三ゴロを後逸する適時失策となった。巨人はこの日を含め６試合連続で相手に先取点を許