北海道電力は4月8日より、同社開発の特許成分(ニンニク由来)が配合された害獣強力忌避(きひ)剤「REPEL(リペル) GX」を、ホームセンター「ジョイフルエーケー」道内5店舗にて販売している。「REPEL(リペル) GX」北海道では、エゾシカなど野生動物による農林業への被害額が近年上昇傾向にあり、2024年度は全道で50億円を超える被害が。また、エゾシカの道路への飛び出しなどによる車との接触事故も多発しているという。こうした状況