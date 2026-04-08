元ＡＫＢ４８の人気メンバーでタレントの高橋みなみが、アイコン写真を変更したことを報告した。８日に自身のインスタグラムを更新した高橋。「アイコン写真変更ファンクラブＣｈｅｅｋｙｅｙｅｓの２０周年グッズ用に撮影してもらったお写真を使わせていただきました２０周年なのでＡＫＢっぽくチェック柄」と報告し、ツインお団子にリボンをつけ赤チェック柄のセットアップを着た姿のオフショットをアップ。「私の頭