アイ・オー・データ機器は4月8日、Verbatim Japan（バーベイタム）とともに、ブルーレイドライブ（BDドライブ）やブルーレイディスク（BDディスク）の安定した提供を維持すべく取り組む方針を発表した。ブルーレイドライブやブルーレイディスクの取り扱い終了に関する発表が国内外で相次ぎ、将来的な入手性に不安を感じるユーザーが増えていることを受け、ドライブとディスクの商品提供を続けられるよう、2社で部材確保や生産体制