48棟の屋根や瓦飛ぶ 徳之島の伊仙町で7日、住宅など48棟の屋根や瓦が飛ばされました。気象庁は突風被害とみていて8日、現地調査しました。 7日の朝、住宅に設置された防犯カメラの映像です。奥の木々が大きく揺れているのが分かります。 （防犯カメラの映像を提供）「すごい音でガラガラして台風みたい。一瞬。怖かった」 気象庁が現地調査へ 伊仙町で7日、住宅など48棟の屋根や瓦が飛ばされました。気象庁は8日、現地調査