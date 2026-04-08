トラックと軽乗用車が衝突 8日午後、垂水市の国道でトラックと軽乗用車が衝突し、1人が死亡、1人がけがをしました。 鹿屋警察署によりますと、8日午後1時前、垂水市牛根麓の国道220号で軽乗用車が対向してきたトラックと衝突しました。 2人が救急搬送…1人が死亡 この事故で2人が救急搬送され、軽乗用車を運転していた垂水市の建設業、神崎道治さん（74）がおよそ2時間後に死亡しました。トラックの男性は軽傷です。 現場