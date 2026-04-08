81年ぶりに海から引き揚げ 太平洋戦争末期、阿久根市沖に。81年の時を経て、きょう8日、海から引き揚げられ、その姿を現しました。 阿久根市折口の沖300メートルに沈む旧海軍の戦闘機「紫電改」。8日午後、81年ぶりに海から引き揚げられました。全長およそ9メートル。 胴体と両翼の形がわかります。 旧海軍の戦闘機「紫電改」 紫電改は、太平洋戦争末期の1945年4月21日、アメリカの爆撃「B-29」を迎え撃つため