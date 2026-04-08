モデルでタレントの平子理沙さん（55）が2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。日本におけるネイルアートの先駆者で母の平子禧代子（きよこ）さん（86）との花見ショットを披露した。「桜を見に行きました」平子さんは、「皆さんは、お花見に行かれましたか？」といい、満開の桜をバックにした親子の２ショットや、ピンクニットと超ミニ丈のデニムのショートパンツ姿のソロショットなどを投稿した。「今年はお天気が不安定だ