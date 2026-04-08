大阪杯 1着クロワデュノール（c）SANKEI 春の芝・中距離王決定戦 第70回 大阪杯＜GI 4歳以上オープン（国際）（指定）定量コース：2,000m（芝・右）＞が4月5日に阪神競馬場で行われ、北村友一騎手騎乗の1番人気クロワデュノール（牡4 青鹿毛 栗東 父キタサンブラック）が優勝。 昨年の日本ダービー以来となるGI3勝目を挙げた。勝ち時計は1分57秒6。2着は逃げ粘った3番人気のメイショウタ