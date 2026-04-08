米３０年固定金利は６．５１％、住宅ローン申請指数は－０．８％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．５１％と前回の６．５７％から小幅に低下した。住宅ローン申請指数は－０．８％と前回の－１０．４％からは小幅な低下に留まった。購入指数は１５９．４から１６１．１へと上昇。借り換え指数は９４６．４から９１９．９に低下した。 USD/JPY158.45EUR/USD1.1690EUR/JPY185.2