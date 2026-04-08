本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 4/08（水） EUR/USD 1.1400（26億ユーロ） 1.1450（14億ユーロ） 1.1475（5.60億ユーロ） 1.1560（8.63億ユーロ） 1.1600（18億ユーロ） 1.1605（9.52億ユーロ） 1.1610（9.73億ユーロ） 1.1625（16億ユーロ） 1.1700（10億ユーロ） 1.1750（7.85億ユーロ） USD/JPY 158.00（6.21億ドル） 158.45