北村友一騎手騎乗の大阪杯をクロワデュノールが制す（c）SANKEI 「差せ！」「差してくれぇ!!」―― 今年の大阪杯の直線、ゴールまで残り100mのところでクロワデュノールに対して初めてこんな掛け声をかけた。 というのも、クロワデュノールが直線で前にいなかったことなんてほとんどなかったからだ。 デビュー当時から、賢い馬という印象が強かった。スタートしてすぐに番手