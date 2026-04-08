中国初となる南極氷床熱水掘削試験の様子。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月8日】中国自然資源部は7日、中国の第42次南極科学観測隊が今年2月5日に東南極の麒麟（きりん）氷底湖エリアで中国初となる南極氷床の熱水掘削試験に成功し、掘削深度が3413メートルに達したことを明らかにした。これまでの極地熱水掘削世界最深記録2540メートルを更新し、中国が南極氷床の9割以上と北極氷床の全域で掘削研究を行う能力を備えたこと