◇プロ野球セ・リーグ 阪神 - ヤクルト（8日、甲子園）ヤクルトが6回に逆転に成功しました。1対2で迎えた6回表、ヤクルトは2番手の早川太貴投手から四球と内野安打で2死一、二塁とすると、増田珠選手のレフト前タイムリーで同点に追いつきます。さらに続く赤羽由紘選手がセンターへのタイムリーツーベースを放ち、勝ち越しに成功。赤羽選手は「必死に食らいついていきました」と振り返りました。前のイニングに今季10試合目で初の