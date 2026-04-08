福岡国際音楽大が８日、福岡県太宰府市に開学した。定員８０人に対して９１人が入学し、同大で行われた開学・入学式に臨んだ。同大は同県で初めての４年制音大で、学校法人・高木学園（福岡市）が運営する。音楽学部音楽学科に、楽器や声楽、作曲などを学ぶ「音楽表現専攻」と、エンターテインメント分野など音楽の商業化を学ぶ「音楽ビジネス専攻」を設ける。シンガー・ソングライターのさだまさしさんが客員教授に就任し、校