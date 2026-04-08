俳優の前田愛（42）が、息子たちの“新たな門出”を報告し、笑顔の最新ショットを披露した。【映像】息子たちの“卒業”を祝福する前田愛2009年に歌舞伎俳優の中村勘九郎と結婚し、同じく歌舞伎俳優として活躍している15歳の長男・勘太郎、12歳の次男・長三郎、2人の息子を育てている前田。Instagramでは、「めちゃめちゃ大人っぽくなってる」「こんなにもお父さん おじいさんそっくりになっていたなんて！」などのコメントが