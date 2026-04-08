お米の値段が、日に日に安くなっています。ブランド米も緊急値下げ。その背景にある「コメ余り」の実態を取材してきました。【写真を見る】新潟コメ問屋でうず高く積まれたコメが…「在庫量は直近10年で最高水準」「だいぶ買いやすくはなってきた」7週連続で値下がりの“コメ価格”埼玉県・川口市のスーパー「新鮮市場 東本郷店」。4月7日、お米売り場をのぞいてみると…記者「茨城県産コシヒカリ、税込み3562円で売られてい