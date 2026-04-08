4月7日、Netflixの実写ドラマシリーズ『ONE PIECE』について新たな情報が発表された。続編となるシーズン3が「ONE PIECE: The Battle of Alabasta」というタイトルで、2027年に世界独占配信されるという。 参考：実写版『ONE PIECE』シーズン3は2027年配信新アニメ『THE ONE PIECE』特報映像も そこで本稿ではこれまでのシリーズを振り返りつつ、シーズン3で期待したいポイントを紹介。また