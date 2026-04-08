【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWが、2ndシングル「USOTSUKI」のMVビハインド映像を公開した。 ■エモーショナルな表現と爽快感を兼ね備えた振り付けに注目 「USOTSUKI」は、大切な人を傷つけ失ったまま戻れない過去への後悔を切なく歌うラブソング。ASUPI（RHT.）によるエモーショナルな表現と爽快感を兼ね備えた振り付けが歌唱に鮮やかな色彩を与えている。 4月1日にリリースされ、自