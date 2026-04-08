本日の日経平均株価は、イランと米国の停戦合意でリスク選好の買いが優勢となり、前日比2878円高の5万6308円と大幅に4日続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は44社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、ＡＩデータセンターの象徴株として買い攻勢が加速した古河