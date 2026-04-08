◇パ・リーグ西武2−1ソフトバンク（2026年4月8日みずほペイペイD）西武先発の高橋光成投手（29）が、8回2安打無失点11奪三振で今季初勝利を手にした。最速は154?で、4回2死までは打者11人の完全投球も披露した完璧な内容だった。9回はドラフト2位の岩城颯空投手が締めた。初回には女房役のドラフト1位ルーキー・小島大河捕手が2号ソロを右翼席に放り込んだ。頼れる新人の一発に応えてスコアボードに8回まで「0」を並べ