◇セ・リーグ巨人2―1広島（2026年4月8日マツダ）巨人が9回に劣勢をわずか2球でハネ返して逆転勝ち。鬼門の敵地マツダで今季初勝利を飾り、貯金1とした。0―1で迎えた9回、この回から登板した相手3番手右腕・中崎から先頭の2番・キャベッジが初球を叩いて左翼フェンス直撃の二塁打を放つと、続く3番・泉口も初球を叩いて右翼ポール際に逆転＆決勝の3号2ランを放りこんだ。中崎は前日7日のカード初戦で7年ぶりのセーブ